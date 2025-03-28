Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 марта

12:14. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — оперштаб.

11:44. 28 марта около 10:20 ВСУ нанесли двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО Himars по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Как уточнили в Минобороны, в результате произошло сильное возгорание — энергообъект фактически уничтожен.

11:39. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

11:26. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — оперштаб.

10:28. За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 15 боеприпасов и 50 БПЛА. В результате никто не пострадал, разрушения получили 11 частных домов и восемь транспортных средств, а также трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:08. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб региона.

09:54. Отбой ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

09:39. Ракетная опасность объявлена в Курской области, а также в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской. Об этом сообщили в МЧС.

09:23. «Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться напряженной»,— рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:25. «В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили»,— рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

08:03. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 78 беспилотников, в том числе 32 над Воронежской областью, 17 — над Курской, шесть — над Белгородской, два — над Липецкой, один — над Тамбовской. Об этом сообщили в Минобороны.

07:22. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Она была введена в 19:44 27 марта.

06:52. Отбой воздушной опасности в Липецкой области, которая была введена в 21:07 27 марта. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

06:19. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области — МЧС. Она была введена в 18:57 27 марта.

04:55. Отбой угрозы удара БПЛА в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

01:32. Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецка и Липецкого округа. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.