Володин призвал депутатов изучить инициативы СКР по защите от нападения животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам изучить предложения Следственного комитета России (СКР) по защите граждан от бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин представил господину Володину на рассмотрение ряд соответствующих мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди предложений СКР перечислены запрет на возвращение бездомных животных из приюта после отлова, усиление контроля за кинологическими клубами и частными заводчиками, а также разработка повышенных требований для граждан, которые приобретают потенциально опасных питомцев или разводят их в коммерческих целях.

«На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения. Комитет ГД совместно с рабочей группой изучит их в совокупности с имеющимися инициативами депутатов и рассмотрит возможность их реализации в законопроекте»,— отметил спикер Госдумы.

По его словам, в процессе создания закона важны всестороннее понимание ситуации и конструктивная коммуникация между профильными структурами. Инициативы СКР заслуживают внимания и поддержки, подчеркнул Вячеслав Володин.

На прошлой неделе Госдума отложила рассмотрение законопроекта, позволяющего регионам усыплять бездомных животных, когда заканчивается срок их содержания в приюте. Вернуться к этому вопросу депутаты намерены после того, как получат заключение правительства. По данным «Ъ», мнения региональных властей по поводу законопроекта разошлись.

Подробности — в материале «Ъ» «Псы к месту и не к месту».