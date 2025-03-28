Март 2025 года в Екатеринбурге может войти в историю как один из самых теплых

Уходящий март может войти в тройку самых теплых за всю историю наблюдений в Екатеринбурге, несмотря на то, что среднемесячная температура, вероятно, останется ниже нуля. Первые места занимают март 2020 года с +1,2° и март 2023 года с +0,3°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На Среднем Урале в пятницу погода остается стабильной под влиянием антициклона. Регион находится в умеренно-теплой воздушной массе — днем воздух прогреется до +9°..+14°.

В Екатеринбурге пятничным днем установится температура +11°..+13°, будет малооблачно и без осадков, ветер южный, 1-5 м/с. В субботу ночью похолодает до -2°, днем ожидается +13°, в воскресенье — ночью 0°, днем +12°.

Последний мартовский день отметится положительными температурами: 31 марта, в понедельник, ночью будет +1°, днем +13°. Во вторник, 1 апреля, ночью +1°, днем +14°, в среду — ночью +2°, днем +15°. Ночью четверга ожидается +7°, днем +12°.

Напомним, по данным Уральского Гидрометцентра, зима 2024-2025 годов вошла в тройку самых теплых в Свердловской области в XXI веке. Отмечается, что первое место занимает зима 2019-2020 годов со средней температурой -10,3°, второе — зима 2003-2004 годов с -11,5°.

Ирина Пичурина