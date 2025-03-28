В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Гагарин в Саратове введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Уточняется, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Об ограничениях господин Кореняко сообщил в 7:05 мск. Информация об отмене мер еще не поступала. «Экипажи ВС (воздушных судов.— "Ъ"), авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— добавили в Росавиации.

За ночь российские системы ПВО сбили 19 беспилотников над Саратовской областью, сообщило утром Минобороны. Всего над регионами РФ было сбило 78 БПЛА.