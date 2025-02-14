В Шувалово тушили пожар в общественной бане, в здании обрушилась кровля

Крупный пожар произошел рано утром 14 февраля в Выборгском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: поселок Шувалово, Никольская улица, д. 13 поступил на пульт дежурного «01» в 06:16, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снимок Петровского оздоровительного центра, где случился пожар

Фото: Петровский оздоровительный центр Снимок Петровского оздоровительного центра, где случился пожар

Фото: Петровский оздоровительный центр

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в двухэтажном здании общественной бани размером 10х15 м происходило горение на площади 150 кв. метром. При этом произошло обрушение кровли.

С огнем удалось справиться в 07:59 силами 12 спасателей и трех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за пожара в здании «Василеостровских бань» на 5-й линии В.О. пришлось эвакуировать семь человек.

Андрей Цедрик