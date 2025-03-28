Судмедэксперт: предсмертная агония Марадоны могла тянуться 12 часов

В Аргентине продолжается суд над врачами Диего Марадоны, которые, по версии обвинения, не оказали футболисту надлежащей медицинской помощи. 27 марта на судебном заседании выступил судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли. Он заявил, что смерть спортсмена не была внезапной: его внутренние органы были полны жидкости, которая скапливалась несколько дней, а его сердце на момент смерти весило в два раза больше нормы, передает La Nacion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подруга Марадоны Вероника Охеда

Фото: Natacha Pisarenko / AP Подруга Марадоны Вероника Охеда

Фото: Natacha Pisarenko / AP

«Такое количество воды (около 4,5 л жидкости.— "Ъ") не образуется за один, два или три дня... Он не был пациентом, которого следовало бы держать дома; за ним следовало наблюдать с помощью параметрического оборудования, и он должен был находиться под наблюдением»,— заявил судмедэксперт на заседании (цитата по AP).

Кроме того, он заявил, что футболист мог находиться в предсмертной агонии до 12 часов. Судмедэкспертиза полагает, что состояние Диего Марадоны врачам следовало проверять каждые четыре часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нейрохирург Леопольдо Луке (слева)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Нейрохирург Леопольдо Луке (слева)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Процесс в отношении группы медицинских работников, которых обвиняют в смерти футболиста Диего Марадоны, начался в марте этого года. Прокуратура полагает, что этого можно было избежать, если бы медицинский персонал не проявил халатность. Семерым фигурантам дела, главным из которых является нейрохирург Леопольдо Луке, предъявлено обвинение по статье «убийство с предполагаемым намерением».

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Марадоны живет».