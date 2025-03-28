В Тюменской области из-за размыва берега перенесут часть трассы

В Вагайском районе Тюменской области из-за размыва береговой линии части дороги Тобольск — Байгара — Курья начался ее перенос на 130 м севернее от существующего участка, сообщили главном управлении строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дорога находится у реки Иртыш, работы ведутся на участке с 49 по 51 км. В прошлом году был заключен государственный контракт на реконструкцию участка длиной 5 км — от 48+500 км до 53+500 км. Реконструируемый участок относится к IV категории, и покрытие проезжей части будет выполнено из асфальтобетона за деньги из регионального бюджета.

В рамках проекта в деревнях Кобякская и Яркова планируется строительство шести автобусных остановок, пешеходных тротуаров и наружного освещения. Окончание работ запланировано на октябрь.

Накануне для подготовки к паводку в Тюменской области ввели режим повышенной готовности, для жителей запущена горячая линия 122. Согласно предварительным прогнозам на весну 2025 года, паводок придет в регион к середине апреля.

Ирина Пичурина