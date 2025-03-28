В Ростовской области подавили БПЛА
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.
В предыдущий раз регион подвергался атаке 24 марта: над его территорией было уничтожено 12 БПЛА, также обошлось без жертв. На этой неделе областная Росгвардия обязала собственников топливно-энергетических комплексов региона усилить охрану объектов. В частности, требуется установить средства РЭБ из-за атак со стороны ВСУ.
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События СВО за март 2025 года
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