В Ростовской области подавили БПЛА

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.

В предыдущий раз регион подвергался атаке 24 марта: над его территорией было уничтожено 12 БПЛА, также обошлось без жертв. На этой неделе областная Росгвардия обязала собственников топливно-энергетических комплексов региона усилить охрану объектов. В частности, требуется установить средства РЭБ из-за атак со стороны ВСУ.