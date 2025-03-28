В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Несколько категорий россиян могут бесплатно получить путевку в санаторий от государства — в частности, ветераны боевых действий и инвалиды, заявила «РИА Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Граждане могут раз в год, до 1 октября, выбрать форму получения набора социальных услуг — в виде ежемесячной выплаты или в натуральном виде.

Набор социальных услуг включает санаторно-курортное лечение, также будет оплачен проезд к месту лечения и обратно. Путевки в санаторий полагаются:

инвалидам войны и ветеранам боевых действий;

участникам Великой Отечественной войны;

инвалидам и детям-инвалидам;

лицам, подвергшимся воздействию радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

Для ветеранов боевых действий в России предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе налоговые льготы и путевки в санатории. В августе 2024-го глава Минобороны Андрей Белоусов поручил решить вопрос совместного проживания контрактников с женами на время медицинской реабилитации.