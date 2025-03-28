Для спасения Даши Хмелевских не хватает 804 987 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Даши прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза самой тяжелой, 4-й степени. Девочка испытывает боль в спине, начались проблемы с дыханием, головная боль и головокружение. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Даше необходима операция с использованием технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. После операции уйдет боль, восстановится правильная осанка и полноценное дыхание. Качество жизни девочки улучшится, она сможет вести активный образ жизни наравне со сверстниками».

Стоимость операции 2 125 987 руб. Две компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 804 987 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Хмелевских, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Даши — Натальи Александровны Шестаковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).