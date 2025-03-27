CMWP: e-com перестанет быть главным драйвером спроса на склады в 2025 году

Ландшафт складского рынка будет меняться в 2025 году, заявил руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егор Дорофеев. По его словам, за 2025 год е-commerce потеряет доминирующую долю в спросе на складскую недвижимость.

«Когда мы говорим про изменение ландшафта, имеем в виду в первую очередь портфели девелоперов, инвесторов и арендаторов. Мы видим в них текущие изменения, планы по движению объектов, изменению структур собственности и т. д. Кроме того, мы привыкли, что последние годы у нас е-commerce однозначно доминировал и занимал больше 50% спроса на рынке, в этом году доля снижается и будет снижаться дальше в первую очередь в пользу производителей и традиционного ритейла»,— рассказал господин Дорофеев на конференции #MARKETBEAT с «Коммерсантом».

Как ранее писал «Ъ», в 2025 ожидается общее снижение спроса на складскую недвижимость, в частности, из-за сокращения общего объема потребления.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Склады высоких ожиданий».