Ученые и чиновники обсудили растущую роль социологии в современном мире

Роль социологии как инструмента взаимодействия власти с обществом в последнее время значительно возросла. Об этом заявил, выступая на открывшейся сегодня, 27 марта, XV Грушинской конференции, начальник департамента Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Андрей Демин.

Если раньше эта дисциплина рассматривалась как объект управления, то сейчас она выступает скорее в качестве эффективного канала обратной связи, пояснил чиновник. Не случайно, напомнил он, 5 из 21 критерия для оценки эффективности губернаторов, определенных указом президента, социологические. А их удельный вес в общей оценке составляет 50%, то есть фактически социология сегодня значит больше, чем целый ряд статистических показателей, подчеркнул господин Демин. Причем оцениваются уже не только показатели доверия к первым лицам, но и общий уровень удовлетворенности населения по 18 направлениям — от качества и доступности образования до готовности завести детей. То есть это уже комплексный подход, а не просто выбор одной из трех оценок на выходе из МФЦ, привел чиновник пример из жизни. «Я верю, что она (новая модель оценки.— “Ъ”) позволяет государству стать ближе к людям. А людям, в свою очередь,— стать более вовлеченными в жизнь этого самого государства»,— заключил он.

Главной темой Грушинской конференции в этом году стала «человекоцентричность» — подход, при котором основным приоритетом становится человек и его интересы. Его давно взяли на заметку и бизнес, и государство, ведь это не просто тренд, а «мегасила», отметил, открывая форум, гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Но вопрос, по его словам, в том, приведет ли это к формированию новой гуманистической парадигмы или же популярный тренд маскирует трансформации совершенно другого порядка.

Опасениями такого рода делились и другие участники конференции. Например, проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев выразил озабоченность массированным вторжением технологий в социальные отношения. Человек все больше превращается в часть интернета вещей, добровольно меняя свою автономию на разного рода услуги и удобства, пояснил ученый.

Научный руководитель группы «Циркон» Игорь Задорин, в свою очередь, напомнил, что в основах социологии вообще нет понятия «человек», а есть разные общности. Последние же изменения, по его мнению, пришли из маркетинга: появилась техническая возможность добраться до каждого клиента, ввести его в «атомизированное состояние», в котором его легче «обработать». «Когда зарождались социальные сети, казалось, что это инструмент обобщения усилий, коллективизации и так далее. На поверку вышло, что это как раз инструмент деформации»,— резюмировал господин Задорин.

Анастасия Корня