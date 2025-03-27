Минздрав: туристка из Татарстана, которую считают погибшей, могла выжить

Минздрав Татарстана сообщил, что педиатр Уруссинской центральной районной больницы, которую считают погибшей, могла выжить после крушения батискафа «Синдбад» в Египте. Об этом сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе министерства. Сейчас эта информация проверяется.

Ранее стало известно, что при крушении батискафа «Синбад» погибла супружеская пара из Татарстана.

В Минздраве республики рассказали, что Кристина и Равиль Валиуллины работали врачами Уруссинской центральной районной больницы. Супруга занимала должность главного педиатра, а муж работал анестезиологом-реаниматологом.

Как сообщают «РИА Новости», число погибших в результате крушения батискафа около побережья Хургады выросло до 6 человек. Еще 29 туристов были госпитализированы.

Диана Соловьёва