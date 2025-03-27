«Ничего кроме истерики руководство команды так и не предложило»

В Российском футболе очередной скандал. Руководство футбольного клуба «Зенит» не согласно с решением Экспертно-судейской комиссии РФС. Речь идет о победном мяче «Спартака» в прошлом туре РПЛ. Глава судейского департамента РФС Милорад Мажич поддержал арбитров и открыто заявил, что гол забит правильно. Эта ситуация еще раз показала слабые места, связанные с судейством, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Скандалы, связанные с решением футбольных арбитров, у нас дело привычное. В этот раз судейством недоволен «Зенит». Руководство самого богатого клуба страны уверено, что гол «Спартака» в их ворота забит из офсайда. Очередную волну гнева от президента клуба Александра Медведева вызвало решение ЭСК РФС. В Telegram-канале клуба даже появилась компьютерная графика, которая показывает, что «вне игры» очевидно. И подобных скандалов, резонансных и не очень, еще будет немало. Ведь в подобных эпизодах сразу очевидны две проблемы, которые обозначил эксперт в области судейства Леонид Калошин: «Первый пункт — это, мягко говоря, несовершенство системы проведения, построения офсайдных линий китайского производителя. И второе — это двойная трактовка ситуаций, которые схожи между собой».

Но обращать внимание на все это руководство футбола не хочет. А болельщики, да и сами игроки не в силах понять, почему в одних матчах подобные решения принимаются в пользу обороны, а в других в пользу нападения. Отсюда рождаются не самые приятные гипотезы, которые, конечно, нельзя доказать. Но при слабом техническом оснащении наших VAR-центров у судей появляется пространство для маневра, уверен бизнесмен, экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко:

«Сами по себе судьи у нас очень качественные, и судить они умеют очень хорошо.

Более того, они настолько профессиональны, что умеют любую ситуацию выкручивать в свою сторону так, как им надо.

А это говорит как раз о высоком профессионализме. Просто вопрос в том, как их заставить судить равноудаленно, честно и не использовать судейский свисток в своих корыстных целях».

Кстати, расследование скандала, который грянул в прошлом году и был связан с коррупцией в российском футбольном судейском корпусе, как-то затихло. А речь шла, на минуточку, о 36 млн руб., которые самарский клуб «Крылья Советов» должен был отдать «людям в черном» за некие решения. Каждый раз о проблемах судейства в российском футболе мы начинаем говорить после очередного скандала. Потом все забывается и продолжается без изменений.

Поэтому нужно принимать жесткие решения, хотя бы по отношению к арбитрам, которые ошибаются, считает тренер сборной России по футболу Николай Писарев: «Ну, надо уже какие-то выводы по судейству делать, потому что тренеры, когда не справляются, уходят, а игроки не продлевают контракты.

Судьи тоже должны задуматься. Слишком много к ним вопросов, и кто-то должен на них ответить».

Но судей, даже если и наказывают, то лишь в крайнем случае. И даже истерика «Зенита» вряд ли поможет это исправить. Особенно если учесть, что ничего кроме истерики руководство команды по существу так и не предложило, разве что с компьютерной графикой поработало. Правда, после этой истории департамент судейства отправил в РПЛ запрос на увеличение камер на матчах. Но поможет ли это решить проблему судейства в российском футболе? Вопрос скорее риторический.

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Владимир Осипов