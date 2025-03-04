Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани объявил голодовку в СИЗО

Подозреваемый в убийстве аниматоров Демьян Кеворкьян объявил о голодовке на заседании Краснодарского краевого суда 3 марта. По его словам, он отказался от пищи с 26 февраля 2025 года, сообщает интернет-портал «93.ru».

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Подсудимый продемонстрировал судье Игорю Мацко перебинтованные руки и пулевое ранение в плечо. Также фигурант пожаловался на нефункционирующую левую руку.

«Попрошу, чтобы прекратили меня убивать. Я не могу медицину получить, должных условий содержания получить, я не могу спать, есть нормально, у меня постоянно болят зубы. Условия антисанитарии. В карцер меня поместили, потому что с зубами я мучаюсь. Обеспечьте мне мою безопасность»,— цитирует издание Демьяна Кеворкьяна.

Гособвинитель Наталья Каликанова отметила, что фигурант самостоятельно не подавал официальных жалоб, поэтому принудительно оказать ему помощь невозможно.

Демьян Кеворкян подозревается в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, пропавших 28 апреля 2023 года на трассе вблизи станицы Березанской. Согласно версии следствия, фигурант вместе с соучастниками Анатолием Двойниковым и Арамом Татосяном лишил жизни потерпевших, похитил их деньги, а тела спрятал в лесу. Демьян Кеворкян обвиняется в тройном убийстве (п. п. «а», «ж», «з» ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ), угоне (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 166 УК РФ), уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ) и разбое (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 162 УК РФ). Среди прочего, его подозревают в формировании преступной группировки.

Анна Гречко