Новая детская поликлиника на 320 посещений в смену заработает на проспекте Героев

Новое здание Детского поликлинического отделения № 129 Городской поликлиники № 106 Красносельского района начнет прием пациентов в ближайший понедельник, 31 марта. Недавно построенное здание на проспекте Героев рассчитано на 320 посещений в смену, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В настоящий момент к медучреждению уже прикреплено более 11 тыс. юных жителей новых кварталов на юго-западе Петербурга. В поликлинике организованы отделения функциональной диагностики (УЗИ и электроэнцефалография), физиотерапии, дневной стационар, Центр здоровья. Также установлен рентгеновский комплекс российского производства. Закуплено современное оборудование на сумму более 140 млн рублей, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на строительство новой поликлиники с женской консультацией на Северном проспекте власти Петербурга намерены потратить 5,1 млрд рублей.

Андрей Цедрик