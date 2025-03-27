Глава Минздрава Татарстана выразил соболезнования семье погибших в Египте врачей

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин выразил соболезнования в связи с гибелью врачей Кристины и Равиля Валиуллиных, которые погибли в результате крушения прогулочного батискафа в Египте.

«Кристина и Равиль Валиуллины были высококвалифицированными специалистами, которые достойно выполняли свой профессиональный долг. Их уход — большая потеря для района и здравоохранения республики в целом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказал министр.

Крушение прогулочного батискафа «Синдбад» произошло утром 27 марта. Все 45 туристов из России — клиенты компании «Библио Глобус». На судне также находился экипаж. В аварии погибло 5 человек. Остальные были эвакуированы. 14 человек из числа спасенных туристов госпитализировали.

Анар Зейналов