Пожар в шашлычной тушили спасатели на улице Маршала Казакова

Очередной пожар в точке общепита произошел днем 27 марта в Красносельском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Маршала Казакова, д. 29, корп. 2, поступил на пульт дежурного в 15:15, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в помещении кухни кафе «Хочу шашлык» площадью 30 кв. метров происходило горение в вытяжке на двух погонных метрах.

Возгорание удалось ликвидировать спустя 20 минут силами 15 спасателей и трех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о троих пострадавших в результате взрыва и последовавшего за ним возгорания в жилом доме в Приморске. Позднее стало известно об одном погибшем.

Андрей Цедрик