В Новороссийск приедут ретро-автомобили военных лет с Эстафетой Победы
Международная военно-патриотическая акция прибудет в город-герой Новороссийск 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Участники Эстафеты возложат цветы к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска» в 10:30. Перед площадью Героев расположится колонна ретро-автомобилей военных лет.
Эстафета Победы продолжится в 11:00 в Морском культурном центре. Гости смогут посетить выставку стрелкового оружия и военной техники. Ансамбль песни и пляски Пограничного управления исполнит песни военных лет.
Эстафета Победы проводится между региональными погрануправлениями ФСБ России. Она посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Эстафета Победы – 2025» традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая на День пограничника на Поклонной горе в Москве.