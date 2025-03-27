В Новороссийск приедут ретро-автомобили военных лет с Эстафетой Победы

Международная военно-патриотическая акция прибудет в город-герой Новороссийск 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Участники Эстафеты возложат цветы к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска» в 10:30. Перед площадью Героев расположится колонна ретро-автомобилей военных лет.

Эстафета Победы продолжится в 11:00 в Морском культурном центре. Гости смогут посетить выставку стрелкового оружия и военной техники. Ансамбль песни и пляски Пограничного управления исполнит песни военных лет.

Эстафета Победы проводится между региональными погрануправлениями ФСБ России. Она посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Эстафета Победы – 2025» традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая на День пограничника на Поклонной горе в Москве.