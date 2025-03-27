Путин заявил о необходимости повышения качества жизни людей в Арктике

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения качества жизни граждан в арктических регионах. Президент отметил, что Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты»,— сказал господин Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ.

Он добавил, что реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей страны, нельзя откладывать. Необходимо как можно скорее сделать жизнь в Арктике комфортной и привлекательной для граждан.

Также господин Путин назвал северный флот самым мощным и поблагодарил североморцев за мужество, которое они проявляют в ходе СВО на Украине.

Владимир Путин прилетел сегодня, 27 марта, днем в Мурманск с рабочей поездкой. Основной целью посещения города стало пленарное заседание Международного арктического форума (МАФ). Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатором форума является фонд «Росконгресс» при поддержке правительства РФ.

О Международном арктическом форуме — в материале «Заполярный первый».