В КЧР завели дело о финансовых нарушениях ЖСК, привлекшего деньги 132 граждан

В Черкесске возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении денег участников ЖСК «Черкесск Сити-1». Об этом сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщается, что в марте 2018 года ЖСК неправомерно заключил с гражданами 132 договора паенакопительного участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Черкесске.

По данным прокуратуры, вопреки требованиям градостроительного законодательства ЖСК статусом застройщика не обладал, разрешение на строительство у него не было. Общая сумма незаконно привлеченных денежных средств граждан превысила 295 млн руб., уточняется в релизе.

Нарушения были выявлены в результате проверки, организованной по жалобе гражданина. В итоге прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, который возбудил уголовное дело о привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

Михаил Волкодав