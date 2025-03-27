В Сочи арестован предприниматель, убивший в магазине женщину

Лазаревский райсуд города Сочи удовлетворил ходатайство следствия о помещении под стражу предпринимателя, обвиняемого в убийстве женщины в магазине «Мясной дворик». Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщает, что мера пресечения в отношении 52-летнего жителя Сочи избрана на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в убийстве предприниматель

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края Обвиняемый в убийстве предприниматель

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

Инцидент в магазине «Мясной дворик» в поселке Дагомыс произошел вечером 25 марта. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на своем автомобиле Land Rover снес витрину магазина, а затем выстрелил из ружья в сторону хозяина торговой точки и его жены. После этого мужчина еще два раза ударил бампером автомобиля по стенам магазина и скрылся, но вскоре был задержан. Женщина погибла на месте, ее муж получил ранение плеча.

Сочинские СМИ сообщают, что фигурантом дела является Александр Аистов. По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, причиной преступления стал конфликт с владельцем магазина, который имел перед фигурантом дела долговые обязательства. Задержанный полностью признал вину.

Подробнее об инциденте в магазине «Мясной дворик» — в материале «Ъ».

Анна Перова, Краснодар