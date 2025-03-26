«Мясной дворик» попал под обстрел

В Сочи полиция задержала местного жителя, который вечером во вторник на своем внедорожнике разнес магазин «Мясной дворик», а затем обстрелял из ружья супружескую пару — владельцев торговой точки. Женщина скончалась на месте, ее муж получил ранение. Злоумышленник признал вину и пояснил, что причиной его агрессии стал долг, который владелец магазина отказывался возвращать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Chp_Dagomys Фото: @Chp_Dagomys

Жители поселка Дагомыс в Сочи вечером во вторник сняли на видео и выложили в интернет, как автомобиль Land Rover, набирая скорость, дважды влетает в стеклянные стены магазина «Мясной дворик», а затем разворачивается и скрывается. Брошенный внедорожник вскоре был обнаружен на обочине дороги недалеко от озера Волковское, водитель пытался бежать, но его задержали. В разгромленном магазине сотрудники полиции и скорой помощи обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и его погибшую жену. Выяснилось, что торговая точка «Мясной дворик» принадлежит пострадавшим супругам, женщина работала в зале, ее муж является директором магазина.

По факту нападения на владельцев магазина в поселке Дагомыс следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает ведомство.

По данным сочинских СМИ, нападение на магазин «Мясной дворик» совершил 52-летний житель Дагомыса Александр Аистов, который ранее был компаньоном владельца торговой точки. Между бывшими партнерами существовал конфликт, так как хозяин магазина не возвращал долг Александру Аистову. Вечером во вторник, 25 марта, кредитор взял ружье марки МР-153 и на своем внедорожнике отправился к «Мясному дворику». В этот момент мужчина был пьян.

На своей машине Land Rover злоумышленник вломился в зал магазина, снеся витрину, затем достал ружье и пять раз выстрелил в сторону оппонента и его жены, находившихся в зале, утверждает следствие. После этого предприниматель еще дважды протаранил стены торговой точки и скрылся.

Владельцу магазина удалось спастись, так как он успел укрыться от выстрелов, его жена от полученных ранений скончалась на месте.

Задержанный злоумышленник в полном объеме признает вину, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта дела меры пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар