Аксенов: Народная дипломатия — инструмент прорыва информационной блокады Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал народную дипломатию единственным инструментом для преодоления информационной блокады полуострова. Об этом руководитель республики заявил на международном научно-дипломатическом конгрессе, приуроченном к 80-летию Ялтинской конференции 1945 года, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

Мероприятие собрало государственных деятелей, представителей духовенства и общественности, историков и социологов, а также гостей из Франции, Чехии, Греции, США и Великобритании. Господин Аксенов выразил особую благодарность иностранным участникам, отметив значимость подобных встреч в текущей международной обстановке.

«Мы понимаем, что сегодня такие встречи важны как никогда. По сути, все проходит в формате народной дипломатии: минимальное количество официальных лиц и большое количество неравнодушных людей, общественных деятелей, политиков — тех, кто не может находиться в стороне и просто наблюдать за тем, что происходит в мире <...> »,— подчеркнул глава Крыма.

По мнению главы республики, приезд зарубежных гостей в нынешних условиях — «мужественный поступок» с учетом оказываемого на них давления.

Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки» лидеров СССР, Великобритании и США открылась 4 февраля 1945 года и завершилась 11 февраля того же года. Принятые решения заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом.

Анна Гречко