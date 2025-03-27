В Екатеринбурге суд оставил в силе приговоры участникам порноиндустрии

Свердловский областной суд оставил без изменений приговоры 14 участникам порнотрансляций, вынесенные Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга в ноябре 2024 года, сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский облсуд оставил без изменений приговоры 14 участникам порнотрансляций

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Свердловский облсуд оставил без изменений приговоры 14 участникам порнотрансляций

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По данным ведомства, подсудимым в возрасте от 20 до 32 лет были назначены наказания от 2,5 лет до 9 лет лишения свободы по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные организованной группой с использованием интернета). Шестеро осужденных получили условные сроки, остальные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, суд предоставил одной из осужденных отсрочку от отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Облсуд рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобы адвокатов, внес ряд изменений в описательно-мотивировочную часть приговора, не повлиявших на назначенное наказание.

Ранее сообщалось, что задержанные в июле 2023 года участники порнобизнеса с конца 2022 года вели онлайн-трансляции из арендованных коттеджей. Для съемок они использовали специальный сайт, где зрители, в основном из восточноазиатской республики, после оплаты могли смотреть трансляции и общаться с участниками.

Полина Щуцкая