Суд в Екатеринбурге лишил свободы нескольких участников порностудии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговоры 14 обвиняемым в участии трансляций порно, признав их виновными по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные организованной группой с использованием сети Интернет), сообщили в городском УМВД.

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Подсудимым в возрасте от 18 до 32-х лет назначили наказания по совокупности от 2,5 лет до девяти лет лишения свободы. Из них шестеро получили условный срок, остальные будут отбывать наказания в исправительной колонии общего режима. Преследование в отношении предполагаемого организатора преступления 1987 года рождения было прекращено в связи с его смертью из-за продолжительного и тяжелого заболевания.

Фигуранты были задержаны в июле 2023 года сотрудниками уголовного розыска УМВД Екатеринбурга и регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии. По подозрению в организации преступления был задержан гражданин одной из восточноазиатских республик 1987 года рождения, его земляк 1992 года рождения, а также 13 девушек и молодых людей в возрасте от 18 до 22-х лет, которые были «актерами» на онлайн-трансляциях, при этом большинство из них действительно находились в отношениях между собой, но некоторые брали «смены» втайне от своих партнеров.

Следствие установило, что для съемок были арендованы коттеджи с несколькими комнатами, где с конца 2022 года по июль 2023 года осуществляли прямые трансляции материалов интимного содержания на специальном сайте, где в основном граждане восточноазиатской республики после оплаты получали возможность смотреть трансляции и общаться с участниками роликов в видеочате. Снимавшиеся также получали по 1,5 тыс. руб. за час, однако в случае появления на съемках в состянии алкогольного или наркотического опьянения их могли заставить «отрабатывать» часы бесплатно.

Участники порнобизнеса для конспирации три раза меняли месторасположения студии. Во время обысков у них изъяли оборудование для ведения онлайн-трансляций, компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие предметы. Во время расследования были произведены девять судебных экспертиз, в том числе две психологические и семь психиатрических. В июне 27 томов уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были переданы в суд.

Ирина Пичурина