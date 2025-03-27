Сбор зерна в России составил 129,8 млн тонн по итогам 2024 года

Урожай зерна в России по итогам 2024 года составил 129,8 млн тонн. Об этом заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин заявил на круглом столе в Совфеде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Разина, отрасль растениеводства наиболее зависима от природно-климатических условий и их изменений. Однако в прошлом году непогода не помешала сельхозпроизводителям вырастить достойный урожай.

«Мы получили весь спектр проблем, которые можно было увидеть в течение агрономического года: и засухи, и переувлажнения при уборке, и определенные дефициты влаги. Тем не менее собрали неплохой урожай — почти 130 млн тонн, 129,8 млн тонн, по последним данным Росстата»,— сказал замминистра.

Второй по объему в истории России урожай зерна был получен в 2023 году. Показатель составил 143 млн тонн, а с учетом присоединенных Донбасса и Новороссии — примерно 147 млн тонн.

24 марта гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рассказал о рисках для урожая пшеницы в 2025 году. Ключевыми факторами являются жаркая и сухая погода в вегетационный период и возвратные морозы.