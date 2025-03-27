Бывший замначальника таможни в Туапсе получил взятки на 190 тысяч рублей

Бывший заместитель начальника таможенного поста в Туапсе обвиняется в получении взяток на сумму более 190 тыс. руб. за ускоренное оформление транзита иностранных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следственный отдел по Туапсе СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение 51-летнему бывшему заместителю начальника таможенного поста в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в августе 2024 года к обвиняемому обратился экспедитор логистической компании с предложением о взятке за ускорение оформления таможенного транзита иностранных транспортных средств. Таможенник согласился, установив тариф в 3 тыс. руб. за каждый ускоренный выпуск легкового автомобиля и 5 тыс. руб. за автовоз.

С августа по октябрь 2024 года должностное лицо получило незаконные денежные средства в общей сумме более 190 тыс. руб. Экспедитор логистической компании также обвиняется в даче взятки в крупном размере. В ходе расследования следователи СК совместно с правоохранителями провели обыски по месту жительства и работы обвиняемого, изъяв документы и предметы, имеющие значение для дела. На допросе бывший замначальника таможенного поста признал вину и дал показания об обстоятельствах происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни. Следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, продолжаются.

«Ъ-Сочи» писал, что ведущего инспектора таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни уволен в связи с утратой доверия после проверки, проведенной Сочинской транспортной прокуратурой. Сотруднику поступило предложение о получении денежных средств за отказ от проведения таможенного контроля автомобиля марки «Лексус» при пересечении границы.

Мария Удовик