Более 60 тысяч зрителей посетили Пермский ТЮЗ за год после масштабной реконструкции

Ко дню театра коллектив представил премьеру - современную версию легендарного спектакля «День рождения кота Леопольда».

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За первый год работы новая сцена Пермского ТЮЗа, построенная при поддержке компании «ЛУКОЙЛ», приняла более 60 тысяч зрителей. На обновлённой площадке состоялось 145 мероприятий.

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Премьерный спектакль «День рождения кота Леопольда» в новой постановке сохранил главный посыл оригинала – «Ребята, давайте жить дружно!». Постановка, представленная зрителям 40 лет назад, получила современное прочтение, благодаря современной хореографии и мультимедийным решениям.

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«Мы продолжаем открывать новые возможности этой площадки. Впереди – ещё больше интересных премьер», – отметил директор театра Артём Агеев.

ООО "Лукойл-Пермь"