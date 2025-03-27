Петербург вошел в тройку лучших регионов для покупки авто с пробегом

Москва, Томская область и Петербург стали самыми привлекательными регионами для покупки автомобилей с пробегом. Об этом сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес». Столица занимает первое место с 18,7% от всех объявлений. Сибирский регион и город на Неве — 18,4 и 16% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сложнее всего дилерам найти выгодные предложения в Ростовской (13%), Свердловской (13%) и Нижегородской областях (12%), а также Красноярском крае (11%). Специалисты анализировали машины с пробегом до 150 тыс. км, возрастом до семи лет. Владельцев должно было быть не более трех. В среднем по стране таких транспортных средств оказалось около 16%.

Эксперт «Авто.ру» Сергей Игнатов подчеркнул, что многие владельцы откладывают продажу машин, а качественные автомобили ушедших брендов могут продаваться на 30–70% выше рынка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в феврале 2025 года на ресурсах для публикации объявлений было размещено порядка 63 тыс. предложений о продаже подержанных автомобилей в Петербурге. Это на 10% больше, чем в январе. Средняя стоимость машин с пробегом в городе на Неве продолжает падать, за месяц они подешевели на 6%.

Андрей Маркелов