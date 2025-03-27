Следствие просит продлить арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

В Самарский районный суд Самары поступило ходатайство следствия о продлении ареста Екатерине Тарховой, которой инкриминируется убийство бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи. Кроме убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) ей вменяется мошенничество с продажей автомобиля бабушки (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ-Волга» рассказали в пресс-службе учреждения.

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Материалы поступили на рассмотрение судьи Валентины Сабановой, которая также является председателем Самарского районного суда. Слушания по делу пройдут на следующей неделе.

Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых было возбуждено в начале февраля 2025 года после того, как бывший мэр Самары и его жена пропали без вести. По подозрению в преступлении задержали и арестовали внучку экс-чиновника и его супруги Екатерину. Ей предъявлено обвинение.

Екатерина Тархова призналась в преступлении и рассказала следствию, что убила родственников из-за неприязни, а от тел избавилась с помощью сообщника, который скрылся и был объявлен в розыск. Тела Виктора и Натальи Тарховых не были найдены. В их квартире обнаружили кровеносные сосуды и жировую ткань бывшего мэра и его супруги. Обвиняемая распродала часть имущества, в том числе автомобиль бабушки Toyota Rav 4.

Сын Екатерины Тарховой после задержания и ареста матери сначала содержался в соцучреждении, потом был передан под опеку крестной. Мать обвиняемой, Людмила Тархова, находится в колонии после того, как ее признали виновной в вымогательстве 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы Александра Милеева.

Георгий Портнов