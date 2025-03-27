Самыми пьющими регионами России по итогам 2024 года стали Сахалин и Чукотка

Лидерами среди регионов России по продажам водки в 2024 году стал Сахалин (11,8 л на душу населения) и Чукотка (11,7 л). Общие продажи крепких алкогольных напитков в России выросли на 4%, подсчитали в FinExpertiza. На водку приходится более 60% продаж крепкого алкоголя. Водка также пользуется популярностью в Карелии (11,2 л), Коми (10,6 л) и Магаданской области (10,3 л).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В неводочном сегменте продажи выросли на 10,2%, до 3,2 л на душу населения. Лидером по продажам коньяка, виски и других крепких напитков, за исключением водки, стала Карелия (6,5 л в год на душу населения). На втором месте — Мурманская область (6,1 л). Далее следуют Ленинградская (5,2 л), Московская (5,1 л) и Архангельская области (5 л).

Продажи сидра и пива выросли на 8%, до 57,7 л на душу. Наибольшая популярность этих напитков зафиксирована в Хакасии (91,6 л на душу), Сахалинской области (90,8 л), Ненецком автономном округе (90,3 л), Мурманской области (88,9 л) и Коми (86,5 л).

Реализация винодельческой продукции увеличилась на 1,3%, до 6 л на душу населения. Больше всего ее продали в Санкт-Петербурге (10,6 л на душу), Московской области (10,3 л), Карелии и Ленинградской области (по 9,9 л).

Как обнаружил «Ъ» в реестре Росаккредитации, петербургский импортер алкоголя ООО «Норден групп» получил декларацию о соответствии на поставку вин из Боливии. Компания будет ввозить продукцию сразу от нескольких местных производителей — несколько линеек под маркой Kuhlmann от Kuhlmann & Cia, Arpay Syrah Domaine Baiza от одноименного производителя Arpay S.R.L., а также линейки вина Campos de Solana от Saiv. Российские дистрибуторы вина из-за высоких пошлин на алкоголь из недружественных стран продолжают искать альтернативные источники поставок. Однако, предупреждают эксперты, боливийское вино везти в РФ дорого по географическим причинам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вино без выхода к воде».