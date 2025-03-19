Выдача автокредитов в Удмуртии выросла почти на 1% в феврале при снижении по РФ

Выдача автокредитов в Удмуртии увеличилась на 0,9% в феврале и составила 1,17 тыс. займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По количественному показателю республика заняла 14-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Удмуртия идет в разрез с общероссийским трендом на снижение выдачи автокредитов, который продолжается пятый месяц подряд — с января по февраль показатель в РФ снизился на 6,2%. Республика заняла долю в 1,93% от общего числа выданных займов на авто.

«Сокращение выдачи автокредитов существенно ускорилось после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в данном сегменте розничного кредитования. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики»,— заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, анализируя российский рынок автокредитования.

Представитель бюро отнес к факторам падения выдачи рост утильсбора и рыночных ставок. Он добавил, что наиболее значительные темпы снижения показателю наблюдается в сегменте автомобилей с пробегом относительно новых. «В случае с последними высокие ставки по кредитам зачастую субсидируются производителями и дилерами, поэтому здесь динамика сокращения менее существенна»,— добавил господин Волков.

Напомним, средний срок автокредита в Удмуртии снизился на 8% за полгода, до 5,4 года. По этому показателю республика заняла 15-е место среди регионов РФ в этом сегменте.