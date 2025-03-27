Российский спортсмен Николай Полухин лишен медалей Паралимпиады-2014

Независимый антидопинговый трибунал Международного паралимпийского комитета (IPC) признал парабиатлониста Николая Полухина виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты его выступлений на Паралимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба IPC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

«Поскольку нарушение произошло во время Игр, правила требуют, чтобы независимый трибунал принял решения о последствиях нарушения только в отношении Паралимпийских игр в Сочи. Все остальные последствия будут определены в установленном порядке Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда и Международным союзом биатлонистов», — говорится в заявлении МПК.

Полухин пытался оспорить данное решение через Спортивный арбитражный суд, однако в марте 2025 года апелляция была признана отозванной, так как спортсмен не оплатил необходимые судебные расходы.

IPC лишил Полухина трех медалей в биатлоне — золотой в гонке на 15 км и двух серебряных в гонке на 7,5 км и в гонке на 12,5 км (среди слабовидящих спортсменов).

Таисия Орлова