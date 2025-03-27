Главе Миасса выдали предостережение из-за угрозы пожаров в Ильменском заповеднике

Челябинская природоохранная прокуратура объявила предостережение главе Миасса Юрию Ефименко о недопустимости нарушения законодательства и необходимости принятия дополнительных мер по противопожарному обустройству земельных участков, граничащих с лесным фондом, в том числе с Ильменским заповедником. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Также предостережения получили Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области, Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук, Аргаяшский, Чебаркульский и Красноармейский лесхозы. Им необходимо дополнительно обеспечить возможность немедленного использования сил, средств и техники в период пожароопасного сезона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожароопасный сезон 2025 года в Челябинской области начался 25 марта на территории всего региона за исключением муниципалитетов горнозаводской зоны. В Ашинском, Катав-Ивановском и Кусинском районах, Нязепетровском и Саткинском округах, а также в Златоусте и Верхнем Уфалее сезон объявляется с 5 апреля.

Виталина Ярховска