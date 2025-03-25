В лесах Челябинской области начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон начался в лесах Челябинской области 25 марта. Соответствующее постановление накануне подписал исполняющий обязанности председателя правительства региона Иван Куцевляк, сообщает пресс-служба главного управления лесами Челябинской области.

Согласно документу, с 25 марта установлено начало пожароопасного сезона в лесном фонде на территории всей Челябинской области за исключением муниципалитетов горнозаводской зоны. В Ашинском, Катав-Ивановском и Кусинском районах, Нязепетровском и Саткинском округах, а также в Златоусте и Верхнем Уфалее сезон начинается 5 апреля.

Постановление предусматривает начало работы всех лесопожарных формирований и ограничивает проведение огневых работ в лесах. В этом году группировка сил и средств для профилактики и борьбы с возгораниями составляет 4,2 тыс. человек и 1,8 тыс. единиц техники. Она включает лесопожарные станции лесхозов, областную противопожарную службу, подразделения МЧС, арендаторов лесных участков, а также организации, которые будут привлекаться на случай массовых пожаров и чрезвычайных ситуациях.

В 2024 году первый лесной пожар произошел 18 апреля. Всего за прошлый сезон на территории лесного фонда региона было ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 182 га.