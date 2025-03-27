Захарова: именно «коллективный Запад» стоял позициях срыва мирных инициатив

В России исходят из того, что именно «коллективный Запад» всегда стоял на позициях срыва всех мирных инициатив по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя предостережение президента Украины о том, что президент РФ Владимир Путин якобы может обмануть переговорщиков.

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«В ходе брифингов и других публичных выступлений мы говорили и будем говорить, что именно "коллективный Запад" всегда стоял на позициях срыва всех мирных инициатив по Украине, как раз начиная с кровавого гопереворота в феврале 2014 года, и далее поэтапно»,— сказала госпожа Захарова.

По словам официального представителя МИД, именно экс-канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд «обманули не только граждан Украины, но и все мировое сообщество», не выполнив минские договоренности.

Соответствующее заявление российский дипломат сделала, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин якобы обманул его после заключения минских соглашений. «Если вы сможете заставить (Владимира. — "Ъ") Путина прекратить войну, это здорово. Но знайте, что он может обмануть. Он обманул меня таким образом. После минских соглашений о прекращении огня»,— сказал в интервью CNN Владимир Зеленский, комментируя новое предложение о прекращении огня на Украине, выдвинутое США.

24 марта официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Россия и США работают над всеобъемлющим перемирием между Россией и Украиной. По словам Тэмми Брюс, на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде обсуждался вопрос «расширения режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня».

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая