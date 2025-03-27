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Всем ветеранам ВОВ в Нижегородской области присвоили звание почетных граждан

Заксобрание 27 марта одобрило присвоение звания Почетный гражданин Нижегородской области всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе. Всего в списке 86 человек.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спикер заксобрания Евгений Люлин напомнил, что ежегодно это звание присваивают пяти гражданам. В этому году — исключительный случай, приуроченный к 80-летию Победы.

На момент внесения проекта постановления губернатором в списке было 93 человека. Несколько человек уже ушли из жизни. Как писал «Ъ-Приволжье», 44 ветерана ВОВ проживают в Нижнем Новгороде, им также присвоили звание почетного жителя города.

Галина Шамберина