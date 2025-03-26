Дума одобрила присвоение званий почетных граждан 44 ветеранам в Нижнем Новгороде

Депутаты гордумы 26 марта одобрили присвоение званий почетных граждан Нижнего Новгорода всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим сейчас в городе. Всего их осталось 44.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

И.о. председателя гордумы Евгений Костин напомнил, что этим решением депутаты исполняют в том числе волю президента РФ Владимира Путина.

По просьбе зампредседателя гордумы Николая Сатаева директор департамента по соцполитике Галина Гуренко зачитала имена всех 44 ветеранов.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально в проекте решения было 45 ветеранов. Но один из них, Аркадий Беленков, 16 марта ушел из жизни.

Почетным гражданам Нижнего Новгорода ежеквартально выплачивают из бюджета по 50 тыс. руб. С учетом появления новых почетных граждан дополнительные расходы бюджета на 2025 год составят 8,8 млн руб.

Галина Шамберина