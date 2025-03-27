Один мирный житель пострадал в Белгородской области при обстрелах за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 161 боеприпаса и 39 дронов. Пострадал один мирный житель в Волоконовском районе. Разрушения получили два частных дома, шесть автомобилей и объект инфраструктурной связи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Борисовском районе село Цаповка подверглось атакам двух БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Валуйском округе по городу Валуйки, селу Долгое и хутору Леоновка совершены атаки трех БПЛА, два из них были подавлены. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе села Коновалово и Тишанка подверглись обстрелу с применением пяти боеприпасов и атакам четырех дронов. В селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА на территорию частного дома мужчина получил ранение, был отправлен в Валуйскую ЦРБ, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. В селе Тишанка повреждены помещение на территории социального объекта, частный дом, хозпостройка и объект торговли. Кроме того, сгорели легковой автомобиль и надворная постройка.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Дорогощь, Козинка, Пороз и Сподарюшино выпущено 40 боеприпасов в ходе девяти обстрелов и зафиксированы атаки десяти БПЛА. В селе Дорогощь поврежден инфраструктурный объект связи.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга, Прилесье, селам Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Отрадовка и Поповка ударили 112 снарядами в ходе 22 обстрелов и 16 беспилотниками, из которых девять были нейтрализованы. Повреждено пять автомобилей.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Муром и Ржевка подверглись обстрелу с применением четырех боеприпасов и атакам четырех БПЛА, три из которых были подавлены. Сегодня утром вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Муром повреждено частное домовладение.

Сутками ранее вооруженные силы Украины ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 230 боеприпасов и 48 БПЛА, пострадали два мирных жителя.

Ульяна Ларионова