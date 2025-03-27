В Югре 34% от всех преступлений в 2024 году было совершено мигрантами

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) мигранты совершили 34% преступлений в 2024 году. Об этом сообщил глава окружного УМВД Сергей Ветохин в ходе выступления перед депутатами региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За год въезд в страну был запрещен почти 2 тыс. граждан, гражданства были лишены 30 натурализованных граждан. Миграционную ситуацию господин Ветохин оценил как контролируемую.

Сергей Ветохин добавил, что около 4 тыс. человек в 2024 году находились на территории Югры незаконно. Из них часть уже покинула регион, 144 гражданина занимаются оформлением документов.

Напомним, в декабре 2024 года власти Ханты-Мансийского автономного округа расширили перечень сфер деятельности, по которым предприятиям запрещено привлекать иностранных граждан. В него вошли 22 сферы, в том числе деятельность в области здравоохранения, ремонт обуви, техники, мебели, часов, предоставление парикмахерских услуг и другие.

Анна Капустина