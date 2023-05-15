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Нижегородец Андрей Чертков стал первым зампредом правительства ДНР

Бывший глава Кстовского района и экс-министр энергетики Нижегородской области Андрей Чертков назначен первым заместителем председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил сам господин Чертков.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С декабря 2022 года он занимал пост заместителя председателя правительства ДНР, совмещая его с должностью министра угля и энергетики республики.

Кроме того, теперь уже бывший начальник ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» Владимир Тужилин назначен и.о. министра транспорта и дорог ДНР.

Андрей Репин

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