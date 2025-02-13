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Тюмень усилит контроль за благоустройством с помощью искусственного интеллекта

В Тюмени планируют расширить использование технологий на основе нейросетей для контроля за соблюдением правил благоустройства, сообщил глава города Максим Афанасьев.

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Виды Тюмени

Виды Тюмени

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Виды Тюмени

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В рамках посещения всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» глава города сообщил, что сейчас в Тюмени активно используется система фото- и видеофиксации для выявления нарушений правил парковки и остановки на газонах.

«Искусственный интеллект способен обеспечить увеличение выявления видов нарушений в сфере правил благоустройства»,— отметил Максим Афанасьев.

Кроме того, рассматривается возможность применения аналогичных технологий для борьбы с несанкционированными надписями на фасадах зданий и непринятием мер по уборке снега.

Делегация Тюменской области представила свой опыт контроля за соблюдением правил благоустройства на форуме, где обсуждались ключевые вопросы управления и надзора в муниципальных образованиях.

Полина Щуцкая

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