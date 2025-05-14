Энергетики пресекли хищения электричества в Тюменской области на 4 млн рублей

В первом квартале 2025 года «Россети Тюмень» выявили 12 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Тюменской области. Ущерб составил 577 тысяч киловатт-часов на сумму более 4,3 млн рублей. Компания направила все материалы в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Энергетики вместе с правоохранителями регулярно проводят профилактику хищений. За три месяца «Россети Тюмень» зафиксировали и пресекли 11 фактов самовольного подключения к сетям и один случай безучетного потребления электроэнергии. Доля физических лиц среди нарушителей – 91%.

Энергокомпания напоминает, что безучетное и бездоговорное потребление наносят ущерб всем жителям региона. Из-за несанкционированных действий в электросетях снижается качество электроснабжения добросовестных потребителях, а также такие нарушения могут привести к пожарам и стоить виновным здоровья или жизни.

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется) или по короткому номеру 220 (с мобильных устройств). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.