Бастрыкин заинтересовался судьбой петербургского участкового, избитого палками

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту избиения участкового на улице Пограничника Гарькавого в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ. Вечером 22 марта сотрудник правопорядка прибыл на место, чтобы урегулировать уличную драку.

По данным издания «Фонтанка», на месте происшествия 25-летнего сотрудника МВД встретили 53-летняя уроженка Дагестана и ее сестра, которая на год младше.

Женщины набросились на старшего лейтенанта с оскорблениями и деревянными палками. В отношении них возбудили уголовные дела по ст. 318 УК РФ и 319 УК РФ (применение насилия, оскорбление представителя власти).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что брат и сестра, подозреваемые в нападении на бригаду скорой помощи на Афонской улице, стали фигурантами уголовного дела.

Андрей Маркелов