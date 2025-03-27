В Нижневартовске закрыли службу доставки еды после массового отравления

На 45 суток в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) приостановлена работа службы доставки еды «Классика Нижневартовска» после заражения сальмонеллезом восьми югорчан, сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре. Сейчас они находятся в стационаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Роспотребнадзор проверил службу доставки еды после отравления граждан и выявил нарушения, которые привели к заражению посетителей. Санитарно-эпидемиологическое расследование выявило в помещениях грязные потолки и стены, грязь на полу. Товарное соседство не соблюдалось, готовая пища хранилась вместе с сырьем и полуфабрикатами. Специалисты нашли также продукцию без маркировки, из-за чего невозможно определить даты изготовления и срока годности. Кроме того, в пищеблоке обнаружили мух.

Индивидуальный предприниматель признан виновным по ст.6.6 КоАП РФ. «После данного инцидента индивидуальный предприниматель пересмотрела свои взгляды и завершила предпринимательскую деятельность»,— сказано в сообщении югорского УФССП.

Ранее в Екатеринбурге в общежитии лицея в Екатеринбурге массово заболели школьники — за медицинской помощью обратились 34 человека. Норовирус был обнаружен у двух сотрудников пищеблока, где специалисты выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Ирина Пичурина