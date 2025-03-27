В Перми за нарушение трудового законодательства оштрафовали владельца сети ресторанов «Суши мастер»

В Перми в деятельности индивидуального предпринимателя, владеющего сетью ресторанов и доставки «Суши мастер», обнаружены нарушения трудового законодательства. Как сообщают в региональной госинспекции труда, нарушения были обнаружены во время проверки деятельности предпринимателя прокуратурой с привлечением должностных лиц инспекции труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

В частности, обнаруженные нарушения касаются прохождения работниками обязательных предварительных медосмотров, проведения обучения и инструктажей по охране труда. Также нарушения касались проведения специальной оценки условий труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, управления профессиональными рисками на рабочих местах. За совершенные нарушения индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности в виде штрафов на сумму 167 тыс. руб.

По данным онлайн-справочника 2ГИС, в Перми действует семь торговых точек «Суши мастер». Также заведения сети значатся в Чусовом, Березниках, Соликамске. Заведения «Суши мастер» в регионе развивает ИП Андрей Порядин, зарегистрированный в Кировской области. Согласно kartoteka.ru, он занимается ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов питания. В целом сеть «Суши мастер» насчитывает 188 ресторанов в 99 городах России, отмечается на сайте компании.

Напомним, вчера сообщалось, что за нарушения трудового законодательства в Перми на 50 тыс. руб. оштрафовали владельца кафе Shaurma № 1.