В Сочи ликвидация последствий оползня завершится в апреле

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий оползня на улице Макаренко в Центральном районе Сочи планируют завершить в апреле 2025 года. Специалисты уже стабилизировали склон, угрозы для жителей ближайшего многоквартирного дома нет, сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

«Завершение работ запланировано на апрель этого года. Принимаются все меры для обеспечения безопасности жителей»,— заявили в МЦУ Сочи.

Причиной схода грунта стали обильные осадки, которые часто вызывают переувлажнение почвы в горной местности. Восстановительные мероприятия начались еще в 2021 году и проводились поэтапно из-за продолжающегося движения грунта.

Сейчас склон стабилизирован, опасность для местных жителей устранена. Полное завершение укрепительных работ, намеченное изначально на май, позволит предотвратить новые оползни и гарантирует безопасность жителей близлежащего многоэтажного дома.

«Ъ-Сочи» писал, что ФАУ «Роскапстрой» разработало сводный перечень мероприятий для борьбы с оползнями в Сочи. План состоит из двух очередей и включает 645 задач по реконструкции сооружений на протяжении 58 км. Стоимость реализации проекта оценивается в 88,7 млрд руб.

Мария Удовик