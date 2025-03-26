В Литве погибли четыре солдата армии США
В ходе учений на территории Литвы погибли четверо военнослужащих армии США. Как сообщает The Daily Mail, солдаты, как предполагается, съехали в водоем на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине.
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
О пропаже солдат и транспортного средства сообщили вчера, 25 марта, вечером в оперативном объединении сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF). Поиски пропавших велись сотрудниками правоохранительных органов Литвы совместно с литовскими и американскими военными.
Совместные учения ВС США и Литвы проходят на территории Пабрадского староства, на полигоне, расположенном в 10 км от границы с Белоруссией.