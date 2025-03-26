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Коммерсантъ FM
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В Литве погибли четыре солдата армии США

В ходе учений на территории Литвы погибли четверо военнослужащих армии США. Как сообщает The Daily Mail, солдаты, как предполагается, съехали в водоем на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине.

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

О пропаже солдат и транспортного средства сообщили вчера, 25 марта, вечером в оперативном объединении сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF). Поиски пропавших велись сотрудниками правоохранительных органов Литвы совместно с литовскими и американскими военными.

Совместные учения ВС США и Литвы проходят на территории Пабрадского староства, на полигоне, расположенном в 10 км от границы с Белоруссией.

Алена Миклашевская

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