Главу челябинского СНТ приговорили к обязательным работам за отказ отдать долги

Мировой суд Калининского района Челябинска признал виновным председателя садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Любитель-2» Александра Прудникова в уклонении от исполнения решений арбитражного суда Челябинской области (ч. 2 ст. 315 УК РФ) о выплате долгов перед организациями. Должностному лицу назначили 240 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по региону.

Долг СНТ перед организациями составил 4,9 млн руб., большая часть — перед поставщиком электроэнергии. После решения арбитражного суда приставы смогли с помощью мер принудительного исполнения взыскать 2,1 млн руб. Сотрудник ФССП России арестовал счет садового товарищества и на 50% ограничил расходные операции по кассе.

Александра Прудникова трижды предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, однако проверка финансовых отчетов показала, что председатель СНТ нарушил ограничения, введенные для исполнения решения суда. Так, членские взносы перечислялись на счета третьих лиц, минуя арестованный счет товарищества, а поступающие наличные господин Прудников расходовал на иные цели. При этом у СНТ была реальная возможность погасить долги. С момента введения мер принудительного исполнения в кассу поступило 8,4 млн руб. После возбуждения уголовного дела глава товарищества признал вину.

Как сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта», в марте 2025 года долг за электроэнергию в СНТ «Любитель-2» составил более 5 млн рублей. В январе 2025 года оплачено всего 4%, с начала работы гарантирующего поставщика расчетные счета закрыты на 60%. И таких СНТ в Челябинске и его пригороде немало. Миллионные долги имеют порядка 30 садовых товариществ. Общая сумма долга составляет 142 млн рублей. Со всеми СНТ ведется работа по взысканию, которая включает различные меры, предусмотренные законодательством: судебные разбирательства, арест счетов, отключение электроэнергии, банкротство, привлечение к уголовной ответственности.

«Результатом уклонения от оплаты электроэнергии стали уголовная статья, испорченная репутация и выросший долг СНТ в размере 5 млн рублей. Это должно стать уроком для всех. Мы подчеркиваем, что готовы рассмотреть различные варианты урегулирования вопросов, связанных с долгами. Главное, чтобы впоследствии руководство СНТ не уклонялось от взятых на себя обязательств», – прокомментировали в «Уралэнергосбыте».

Виталина Ярховска